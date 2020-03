CUORGNÈ. Coronavirus, dopo il caso positivo il Nursind chiede aiuto all’Asl

Dopo il nuovo caso di coronavirus in un ospedale dell’Asl To4, un paziente ricoverato a Cuorgnè già trasferito in nottata al San Luigi, il Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell’azienda sanitaria a seguito di alcune carenze rilevate nelle strutture ospedaliere.

“Ci sono arrivate molte segnalazioni in merito a criticità organizzative, carenze di organico e altre che riguardano la salute degli stessi lavoratori”, spiega il segretario territoriale del Nursind Torino, Giuseppe Summa. Il sindacato ha chiesto un incontro avanzando la proposta di immediate assunzioni di personale e incentivi economici per medici e infermieri coinvolti nell’emergenza.

