CUORGNÈ. Nella seduta del 9 febbraio, la Giunta di Cuorgnè ha approvato la concessione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche alle famiglie disagiate che ne faranno richiesta. Il periodo di riferimento è quello dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021: si tratta infatti di somme non erogate dal precedente bando di fine anno e rimaste a disposizione dell’amministrazione. Per ottenere il contributo (che non potrà superare i 300 euro) sarà necessario presentare copia delle bollette già pagate riguardanti luce, gas, riscaldamento, Tassa Rifiuti.

A beneficiare del contributo potranno essere i nuclei familiari residenti a Cuorgnè che abbiano un ISEE non superiore a 16.000 euro per lavoratori dipendenti, disoccupati , pensionati, ed a 14.000 euro per i lavoratori autonomi.

Hanno diritto a richiederlo i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno o ricevuta di richiesta del suo rinnovo.

La somma disponibile è di euro 13.698,36 in tutto. Nel caso in cui le richieste superassero questa soglia, verrà data priorità ai nuclei familiari con l’ISEE più basso e, a seguire, a quelli più numerosi.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 4 marzo 2022 mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite mail all’indirizzo staff@comune.cuorgne.to.it.

I moduli sono scaricabili dal sito web istituzionale “www.comune.cuorgne.to.it” o reperibili in Comune con ingresso da Piazza Rebuffo.

