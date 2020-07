CUORGNE’. Continuano i lavori per l’estensione della rete fognaria.

Proseguono i lavori per l’estensione della rete fognaria nella città delle due Torri. Da qualche giorno sono anche partiti i lavori per collegare la frazione di Santa Lucia “gli interventi in corso prevedono la realizzazione di circa 1300 metri di rete per un importo di spesa complessivo pari a 650.000 euro” spiega l’assessore Silvia Leto “per quel che concerne specificamente il tratto in località Santa Lucia (dal ponte sul Gallenca fino alla piazzetta) per una lunghezza pari a circa 650 metri e per un importo lavori pari ad euro 165.000” e conclude “sono in corso verifiche puntuali con l’operatore Smat per procedere in un secondo tempo alla realizzazione di ulteriori segmenti per raggiungere in modo capillare ulteriori utenze”.

