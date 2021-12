CUORGNÈ. I carabinieri hanno arrestato un 41enne albanese rientrato illegalmente in Italia dopo essere stato espulso ad aprile perché ritenuto pericoloso a seguito delle numerose condanne riportate, tra cui quella per un omicidio commesso a Torino nel 2014.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti della zona e hanno identificato il 41enne in un alloggio della cittadina. L’arresto è stato convalidato nell’udienza di ieri al tribunale di Ivrea.

Per l’omicidio di Torino, in concorso con altri complici, l’uomo era già stato condannato in primo grado a dieci anni di reclusione. La vittima venne assassinata [...]