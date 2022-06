Non poteva mancare nel calendario dei festeggiamenti per la patronale di San Luigi a Cuorgnè il concerto estivo della Filarmonica dei Concordi.

L’appuntamento è a Villa Filanda per la serata di domenica 19 giugno alle ore 21. “ Concerto in Villa” il titolo suggestivo della serata che proponi un programma con brani di vario genere, dalle marce alle miscellanea di grandi autori e interpreti per un repertorio internazionale, tutti interpretati con la direzione del maestro Emanuele Fontan.

Una bella serata di musica con ingresso libero alla quale sono ovviamente invitati tutti i Cuorgnatesi in una location fresca, ma anche riparata, in modo da consentire lo svolgimento della serata anche in caso di pioggia e in tutta sicurezza visti gli spazi disponibili.

Nulla di meglio dunque che festeggiare la tradizione cittadina con la musica coinvolgente di una notte di inizio estate.

