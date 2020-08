CUORGNÈ. “Chiudere due mesi per ferie il reparto Geriatria non è accettabile”

Il reparto Geriatria dell’ospedale di Cuorgnè, struttura di appoggio e di riferimento per venti Rsa e case di riposo presenti sul territorio dell’alto Canavese, nonché punto di riferimento per un ampio bacino di popolazione anziana, ha chiuso a luglio, con tutto il personale in ferie o riallocato, e “forse” riaprirà il 15 settembre.

«Nei giorni scorsi ho depositato una interrogazione urgente in Consiglio regionale – afferma il consigliere Daniele Valle (Pd), presidente della commissione di indagine regionale sul Covid-19 – il reparto era stato utilizzato nei mesi scorsi per ospitare i pazienti affetti da Coronavirus, ma ad inizio luglio era stato completamente sanificato e pronto a tornare al suo uso precedente, non capiamo come mai a quasi 2 mesi di distanza sia ancora chiuso».

Della stessa opinione la deputata canavesana Francesca Bonomo: «Non vorrei che con la scusa del Covid e delle ferie arretrate del personale si stia pensando di smantellare in sordina un reparto dell’ospedale di Cuorgnè: la Regione ha comunicato che nei prossimi mesi rivedrà la rete ospedaliera territoriale, per questo chiediamo all’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, sicurezza sul destino dei nostri ospedali».

«La disorganizzazione della politica sanitaria regionale si vede anche da questo – chiosa Daniele Valle – se dobbiamo chiudere degli interi reparti perché il personale è in ferie significa che è stata fatta una cattiva programmazione o non c’è abbastanza personale, una cosa del genere non è accettabile».