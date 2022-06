CUORGNE’. “Cadevano chicchi di grandine grossi come uova”. E’ una frase udita più volte negli ultimi anni ma, a chi non aveva mai avuto occasione di vederli direttamente, pareva un po’ esagerata: grossi come noci sì ma come uova…. Invece sono stati davvero così quelli che martedì 28 giugno, intorno alle 10 di mattina, hanno investito una fascia dell’Alto Canavese che va grosso modo da Forno alla Valle Sacra passando per Prascorsano, Busano, Cuorgnè, fino a Borgiallo e Chiesanuova. Cuorgnè, tuttavia, non ha visto un coinvolgimento complessivo nemmeno nel concentrico: la parte occidentale è stata colpita duramente, quella orientale per nulla. “In Piazza Pinelli non si è salvata una macchina. Sono tutte danneggiate” – riferisce un testimone. “In Piazza Martiri della Libertà si è visto qualche chicco ma niente di particolare” – dicono gli operatori commerciali di quell’area. “In Via Torino, verso la Stazione – racconta una residente – era tutto nero, sembrava dovesse venir giù il cielo ma non è successo nulla”.

Enormi i chicchi caduti nella frazione di Salto, con danni ancora da valutare ad orti e giardini: meno vistosi in quelli già depauperati dalla recente siccità; più consistenti dove le coltivazioni si erano finora salvate. Non è durato a lungo ma è stato impressionante. Un fragore come di lamiere spostate si ode all’improvviso: cadono le prime sfere gelate, enormi, seguite da altre ancora più grandi. Non sono particolarmente fitte e fortunatamente meno veloci che in altre occasioni (sarebbe stato ancora peggio…) ma scendono in diagonale, da est verso ovest e da ovest verso est, incrociandosi e scontrandosi. In cinque minuti prati, orti e cortili sono bianchi. Altrettanto impressionante la rapidità con cui poi si dissolveranno: un’oretta per liberare le aree erbose, pochi minuti per scomparire dai cortili pavimentati.

Più tardi si mette a diluviare, verso le 14-14,30 ed osservando l’acqua che scroscia dalle grondaie ed allaga le strade diventa inevitabile pensare all’aridità di otto-dieci giorni fa ed alla drammatica carenza d’acqua non certo superata. Per trarre almeno qualche vantaggio da queste violente precipitazioni basterebbero cisterne capienti collocate in ogni giardino. Non sarebbe poi cattiva cosa se i fossi a lato delle strade venissero regolarmente puliti, convogliando le acque in modo razionale invece di farle finire nelle fogne. Invece ci teniamo i danni provocate dalla siccità e pure quelli causati dal maltempo.

