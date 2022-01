Mercoledì 26 gennaio a Cuorgnè si è riunito il consiglio comunale. Era presente il nuovo segretario Giuseppe Costantino, il cui incarico decorre ufficialmente dal 1 febbraio ma che per qualche giorno ha sostituito la collega uscente con un affidamento “a scavalco” ovvero in sostituzione temporanea.

La seduta era in diretta streaming per il pubblico ed in videoconferenza per i consiglieri “alla luce dell’aumento esponenziale dei contagi registrato nelle ultime settimane, per la massima tutela dei partecipanti e del personale coinvolto”.