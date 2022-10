Consiglio Comunale Aperto su Pronto Soccorso ed Ospedale: l’amministrazione di Cuorgnè lo aveva preannunciato e così sarà. Dopo aver chiesto per mesi la riapertura del Pronto Soccorso, mostrandosi fiduciosa sulle intenzioni dell’ASL TO 4 ma scontrandosi con una sostanziale assenza di risposte, nelle ultime settimane aveva assunto un atteggiamento molto critico e, in un comunicato-stampa datato 30 settembre, aveva anticipato un probabile consiglio aperto. Lo ha convocato per mercoledì 2 novembre alle 18, in seduta straordinaria e con un unico punto all’ordine del giorno. Non si terrà in sala consiliare (dove lo spazio per [...]





