CUORGNE’. Rapidità, efficienza ed una grande attenzione verso la sicurezza: sono gli aggettivi più appropriati per definire l’operato della Telecom. Se si comporta ovunque come ha fatto e sta facendo in questi giorni nella frazione cuorgnatese di Salto, possiamo tutti dormire sonni tranquilli.

Segnalate un disservizio? Avvisate di un pericolo? Niente paura, dopo le debite attese per prendere la linea ed ascoltare la pubblicità commerciale, verrete informati che nei prossimi giorni qualcuno interverrà. Quando? Non si sa, non esistono tempi certi, nemmeno in caso di grave intralcio o [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.