CUORGNE’. Buon Natale dal sindaco Pezzetto

Ai tanti volontari, buon Natale e buon anno nuovo

Essere Sindaco ti porta a scoprire il vero cuore della tua comunità, il cuore di un territorio fatto di battiti talvolta intensi, altre volte rassicuranti, ma anche drammatici o divertenti.

Sono i battiti delle centinaia di associazioni di volontariato presenti nel nostro canavese, fatte di donne e uomini veri, fatte di passioni e qualche volta di incomprensioni, appassionate nel difendere il proprio campanile ma sempre presenti quando si deve fare squadra tutti insieme.

Ci sono quelle che vegliano su di noi quando la natura decide di mostrare i muscoli ingrossando i fiumi, abbattendo gli alberi, che sia giorno o che sia notte, o peggio quando la malvagità dell’uomo uccide la natura, piante ed animali, mettendo a rischio la vita dell’uomo: ho ancora negli occhi l’incendio del parco del Sacro Monte di Belmonte nel marzo di quest’anno; La drammaticità di quelle ore e l’impegno di centinaia di volontari e delle forze dell’ordine.

Ci sono quelle che nel silenzio aiutano quelli che sono meno fortunati di noi, siano essi giovani o anziani, che li seguono e li sostengono, che spesso regalano loro un pò di serenità con una chiacchierata o un sorriso, un abito usato o una borsa con la spesa.

Ci sono quelle che mantengono vive le tradizioni, che organizzano momenti di svago e di cultura, a volte facendo piccole ma importanti cose, altre volte organizzando o collaborando con le amministrazioni per organizzare eventi più complessi, penso alle tante Pro Loco e alle numerose associazioni culturali che sono germogliate.

A tutti Voi volontari, che dedicate del tempo alle Vostre Comunità e che ne siete il vero collante, giunga il mio più sincero ringraziamento e l’augurio per un sereno Natale e un tranquillo anno nuovo per Voi e per i Vostri cari.

In questo clima “natalizio” rivolgo un invito ai giovani, fatevi un regalo e andate a conoscere queste realtà, fatevi coinvolgere, vivrete delle esperienze che vi daranno più di quanto possiate immaginare.

Auguri !

Beppe Pezzetto

un Sindaco

