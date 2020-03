CUORGNE’. Bonomo (Pd): “Non saranno i vandali a fermarci”

“Questa notte il circolo Pd Alto Canavese ha subito un grave atto vandalico. Non è tanto per i danni che, come dice giustamente la segretaria Simona Appino, si riparano e si puliscono, ma fa male l’accanimento verso un luogo di dialogo e confronto, che da sempre è aperto alle idee di tutti ed è riconosciuto nella comunità per aver sempre accolto qualunque contributo, anche i più critici”.

Così la deputata canavesana del Pd, Francesca Bonomo, dopo che nella notte alcuni ignoti hanno forzato la serranda della sede “dem”, hanno abbattuto un vetro e hanno urinato sulla porta d’ingresso.

“Cari vandali, mi rivolgo a voi. Se non siete d’accordo con le idee che portiamo avanti – prosegue Bonomo – venitecelo a dire. Avremmo preferito di gran lunga spendere i soldi della riparazione per offrirvi un caffè con qualche torcetto, discutendo animatamente di politica, piuttosto che vedere questo. La mia solidarietà e il mio sostegno vanno in primo luogo alla segretaria e a tutti gli amici del circolo Alto Canavese, ma anche a tutti gli abitanti di Cuorgnè, che sono certa si siano sentiti offesi da questo atto, che non li rappresenta e non li contraddistingue. E non penso ci sia bisogno di ribadirlo, ma noi andremo avanti, più forti di prima”.

Commenti