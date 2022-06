A quasi quarant’anni dall’ultimo spettacolo e dopo un decennio di restauri, il Teatro Comunale di Cuorgnè si appresta finalmente a riprendere la sua funzione.

Giovedì 16 giugno si è tenuta l’inaugurazione ufficiale, per forza di cose destinata ad un pubblico ristretto, tanto che – ha detto l’assessore alla Cultura Laura Ronchietto Silvano – “non l’abbiamo fatto sapere in giro per non deludere i cittadini. Dopo l’estate organizzeremo un’inaugurazione in grande stile a loro destinata”. Questo primo appuntamento è stato riservato a quanti hanno avuto un ruolo nei restauri in veste di amministratori, di Responsabili degli [...]