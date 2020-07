CUORGNE’. Apre “Park Dog Baulè”, la nuova area cani della città.

Nell’area verde dell’Arcipelago dello Sport, a pochi passi dal torrente Orco, è da qualche giorno usufruibile una specifica area per lo sgambamento dei cani.

“Anche alla luce di un presumibile maggior numero di persone che saranno stanziali in Città durante il mese di agosto e conseguentemente di amici a 4 zampe, abbiamo ritenuto di anticipare l’apertura di questo spazio, su cui poi in seguito faremo ulteriori piccoli interventi migliorativi e per cui cercheremo di individuare eventuali sinergie con associazioni che possano proporre anche specifiche iniziative. Essendo però da subito usufruibile abbiamo ritenuto di renderlo immediatamente disponibile alla collettività” commentano il sindaco Beppe Pezzetto e l’assessore Silvia Leto.

Quindi anche la Città delle 2 Torri ha finalmente a disposizione una specifica area cani dal simpatico nome e logo: “Park Dog Baulè”, progetto che era parte del programma di utilizzo dell’area verde ai piedi della Manifattura già restituita alla cittadinanza dalla precedente amministrazione Pezzetto che l’aveva recuperata dal degrado e che sempre più diventerà un ulteriore polmone verde della Città.

Molto soddisfatta dell’obiettivo raggiunto anche la consigliera Sabrina Mannarino da sempre attiva nella difesa degli amici a 4 zampe.

