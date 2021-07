Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sabato 10 luglio, terzo ed ultimo appuntamento a Cuorgnè con “Aperibook – L’aperitivo del sabato mattina con l’autore” organizzato dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la Biblioteca Civica. Gli ospiti saranno due autori torinesi che vantano al loro attivo numerosi romanzi del genere giallo-noir.

Paolo Tagliapietra è nato a Torino nel 1962 e “Nebbia dal cuore” è il suo quarto romanzo: un intricato caso di omicidio difficile da risolvere ma anche un’indagine sulla psiche e sui rapporti umani e familiari, la cui assenza uccide i sentimenti e porta la nebbia nel cuore.

Maurizio Blini è nato a Torino nel 1959. Ha pubblicato innumerevoli racconti noir inseriti in antologie e numerosi romanzi. In “Cattivi ragazzi” narra due storie parallele che s’incroceranno: quella di due ragazzi scomodi testimoni di un evento inquietante e quella di un presunto pedofilo. L’evento si terrà alle 10 nel giardino della Scuola Materna “Mamma Tilde” di Corso Roma e, in caso di maltempo, nell’ex-Chiesa della Trinità di via Milite Ignoto.

Alle 11,30 l’aperitivo, offerto anche questa volta da Nova Coop, da sempre attenta alle iniziative sociali e culturali della Città.

