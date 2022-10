Ad una settimana dall’inizio dei lavori sul ponte di Cuorgnè i disagi si fanno sentire. A risentirne in termini di tempo sono soprattutto i pendolari che studiano o lavorano in città e che arrivano dalla Valle dell’Orco o dalla Valle Sacra nonché i fruitori dei mezzi pubblici provenienti da ogni direzione. A risentirne in termini di denaro sono soprattutto i commercianti.

Il problema è legato ai flussi prevalenti di traffico. I collegamenti dal centro città verso la pianura non sono toccati dalle chiusure: Valperga e Rivarolo, Busano e Front, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.