Sono iniziati gli “Incontri Culturali” dell’autunno 2021 promossi dal Corsac, il Centro Ricerche Studi Alto Canavese, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della città di Cuorgnè.

Dopo l’appuntamento di venerdì scorso in cui Pier Luigi Boggetto ha presentato il volume annuale del Corsac “Sogni di ferrovie in Canavese e Valli di Lanzo”, venerdì 12 novembre toccherà a Fabrizio Dassano parlare di “Soldati canavesani e piemontesi nelle armate napoleoniche decorati con la Legion d’Onore”.

L’appuntamento è alle 21 nell’ex Chiesa della Confraternita della SS. Trinità (via Milite Ignoto). L’ingresso alla sala conferenze sarà condizionato dall’osservanza delle norme anti-Covid. In occasione degli incontri si potrà procedere all’iscrizione al Corsac versando la quota di 25 euro e ritirare il volume “Sogni di ferrovie in Canavese e Valli di Lanzo” di Boggetto.

Nel mese di novembre sono previsti altri due appuntamenti: il 19 con Emilio Champagne e Sergio Musso su “Memorie storiche su fra Dolcino e i suoi tempi” e venerdì 26 con Egle Marchello che parlerà degli “Scorci naturalistici sul Canavese”.

Commenti