CUORGNE’. Aggressione al personale del pronto soccorso, intervengono i carabinieri

Attimi di tensione, oggi intorno a mezzogiorno, al pronto soccorso dell’ospedale di Cuorgnè. Un paziente arrivato in ambulanza, per cause in fase di accertamento, ha dato in escandescenza una volta all’interno del reparto. Dopo aver aggredito verbalmente il personale ha iniziato a danneggiare le strumentazioni. L’uomo ha sradicato un lavandino, spaccato il monitor dell’area triage, divelto un macchinario dell’ossigeno e una zanzariera, imbrattando e danneggiando anche porte, vetri e finestre. Il personale medico ha immediatamente chiamato il 112. Il pronto intervento dei carabinieri di Rivarolo Canavese, Cuorgnè e del nucleo radiomobile di Ivrea è servito a placare il soggetto che è stato portato in caserma. La sua posizione è adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria.

