CUNEO. Non parte corso già pagato, donna devasta agenzia cuneese

Non parte il corso già pagato, donna devasta agenzia cuneese.

Ha sfasciato gli arredi di un’agenzia immobiliare per vendicarsi di un corso di formazione mai effettuato per cui, a dicembre, aveva pagato 600 euro. Protagonista una donna di 54 anni, residente a Genova. Visto che il corso non partiva, aveva minacciato al telefono il responsabile dell’agenzia: “Torno a Cuneo e se non mi dai i soldi che mi devi spacco tutto”.

E così ha fatto: entrata nell’agenzia, ha ribaltato scrivanie e armadi, sparpagliato i documenti, con danni rilevanti. Il titolare è rientrato dopo la pausa pranzo e ha denunciato l’accaduto alle Volanti della polizia di Cuneo. “Il corso mi è stato commissionato da un’altra agenzia – ha riferito alla polizia – e avrei rimborsato la donna a breve”.

Dopo l’esame di tabulati telefonici e celle di collegamento, gli agenti sono risaliti alla 54enne genovese che è stata denunciata per danneggiamento, violazione di domicilio, esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

