CUNEO. Liceo aperto per maturanda bocciata tre volte

Un liceo aperto, nel pieno dell’emergenza Coronavirus che ha fatto chiudere ogni scuola e università in Italia.

Un caso eccezionale, rispettando tutte le norme e le precauzioni previste dal decreto del Governo, per consentire a una studentessa di affrontare, per la terza volta, gli orali dell’esame di maturità dopo avere vinto due ricorsi al Consiglio di Stato.

La prova d’esame si è tenuta oggi alle 16, al liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì.

La studentessa è arrivata accompagnata dalla madre e dall’avvocato, il monregalese Enrico Martinetti. Ha sostenuto l’orale per la terza volta in 9 mesi e domani, alle 8, sulla bacheca della scuola, sarà affisso un solo risultato, il suo.

La giovane, 19 anni, studentessa del liceo a indirizzo linguistico, ha affrontato la prima volta l’esame nel luglio del 2019, la seconda nel novembre dello scorso anno.

Era stata sempre bocciata, ma in entrambi i casi aveva presentato ricorso contro i commissari d’esame, gli stessi.

Prima i due ricorsi al Tar di Torino, entrambi respinti, e quindi l’appello al Consiglio di Stato a Roma che li ha accolti tutte e due, per vizi di forma, tra date errate, fotocopie non chiare, codici riportati in modo sbagliato. La maturanda è stata così riammessa alla prova.

Per questo oggi, il liceo del quartiere Piazza di Mondovì ha dovuto provvedere a farle affrontare l’orale, questa volta con una commissione tutta nuova, sei professori e un presidente. Sulla porta d’ingresso un cartello impediva l’accesso agli estranei: nell’aula solo poche persone, oltre agli interessati, proprio per le disposizioni di sicurezza imposte dal Governo per bloccare l’epidemia di Coronavirus.

C’erano anche alcuni rappresentanti dei sindacati della scuola che all’uscita hanno spiegato: “Speriamo che questa vicenda si concluda con la stessa serenità mostrata dalla ragazza in questo esame”.

“Il comportamento della commissione è stato ineccepibile e ha messo la candidata a suo agio -, spiega l’avvocato Martinetti – Proprio l’ufficio scolastico regionale aveva deciso di cambiare la commissione per garantire serenità nell’espletamento della prova d’esame”.

La pubblicazione del risultato è attesa domani mattina, alle 8. La liceale saprà se il terzo tentativo è stato finalmente quello buono per ottenere il sospirato diploma.

