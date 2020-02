CUNEO. Lega: “No alla chiusura distaccamento polstrada Ceva”

“Il piano del ministero dell’Interno che prevede la soppressione del distaccamento della Polizia Stradale di Ceva (Cuneo) rivela il totale disinteresse che questo governo ha nei confronti delle esigenze dei territori, in netto contrasto con il percorso inaugurato dalla Lega al governo. Con Matteo Salvini alla guida del Viminale, infatti, avevamo avviato un piano di assunzioni per il potenziamento delle Forze dell’Ordine e fermato i tagli irresponsabili del Pd. Noi della Lega siamo dalla parte della legalità e la sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità. Per questo motivo sulla chiusura di un presidio fondamentale come quello di Ceva, siamo pronti a dare battaglia”. Così in una nota Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi, parlamentari piemontesi della Lega

Commenti