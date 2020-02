CUNEO. La ruspa trancia il cavo della ferrovia, stop ai treni

Traffico sospeso per oltre un’ora lungo la linea ferroviaria Alba-Carmagnola, questa mattina tra le province di Cuneo e Torino. Lo stop ai treni è stato dalle 10.30 fino a prima di mezzogiorno, per una ruspa che inavvertitamente ha tranciato la linea di alimentazione elettrica nella zona del passaggio a livello tra Bra e Sommariva Bosco. Sono intervenuti i tecnici di Rfi per ripristinare il guasto, insieme ai vigili del fuoco. Trenitalia ha attivato un servizio bus sostitutivo per i viaggiatori.

