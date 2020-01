CUNEO. Incendio in maneggio in parco naturale cuneese

Un incendio è divampato all’alba di oggi a Borgo San Dalmazzo (a 10 km da Cuneo) in una stalla del

maneggio Hobby Horse, nel territorio del parco fluviale Gesso e Stura. Impegnate due squadre dei vigili del fuoco che dopo due ore hanno domato le fiamme. Sono stati i proprietari a dare l’allarme: non risultano animali o persone ferite o intossicate. In corso il sopralluogo della squadra di polizia giudiziaria dei vigili per determinare le origini dell’incendio.

