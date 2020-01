CUNEO. Ferrovia Cuneo-Ventimiglia: nuovo stop nella zona francese

Ancora guai per la ferrovia Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Un nuovo cedimento del terreno su cui poggiano i binari è avvenuto oggi, a Breil, nella francese valle Roya tra sud Piemonte e Liguria, nella zona della diramazione della linea verso Nizza in Costa Azzurra e Ventimiglia (Imperia). Lo stesso punto dove il problema si era già verificato martedì, interrompendo la circolazione dei treni per oltre un pomeriggio e una notte, con bus navetta da Limone (Cuneo) verso la Liguria. I problemi ai binari sono stati causati dal maltempo delle ultime settimane.

