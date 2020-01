CUNEO. Due morti sul lavoro in Piemonte, uno schiacciato da carrello

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Busca (Cuneo: all’interno dello stabilimento della Trae, una ditta di autotrasporti, ha perso la vita un elettricista trentenne, durante un lavoro di manutenzione. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato schiacciato da un carrello elevatore. Un’altra vittima sul lavoro oggi in Piemonte c’è stata in un cantiere di Casale Monferrato (Alessandria) dove un lattoniere è stato trovato morto. In questo caso la causa del decesso potrebbe essere un malore. Le indagini sono condotte dalla Polizia Municipale e dai Vigili del Fuoco.

