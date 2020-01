CUNEO. Droga: il narcotraffico passava dal colle di Tenda, quattro arresti

Chili di marijuana acquistati ogni mese nella zona di Barcellona (Spagna) e poi fatti passare attraverso il colle di Tenda nei fine settimana, fino ai mercati al dettaglio delle province di Cuneo e Asti grazie a un’auto con il serbatoio modificato per nascondere la droga in caso di controlli. E’ la scoperta fatta dalla squadra mobile della Questura di Cuneo, che ha arrestato quattro persone; per una quinta è stato disposto l’obbligo di firma. L’intervento è scattato dopo il viaggio di una Opel dal confine fino a Villanova Mondovì (Cuneo). Gli agenti sono entrati in azione mentre in quattro stavano estraendo 6 kg di marijuana dal serbatoio. Un quinto componente della banda ha tentato la fuga su un’auto lanciata a fari spenti, ma è stato bloccato: con sé aveva 30 grammi di cocaina, altra marijuana e circa 250 pastiglie di un farmaco a base di oppio sintetico usato per “tagliare” lo stupefacente. I quattro uomini (tre italiani e un romeno, tutti già noti alle forze dell’ordine) sono stati arrestati per detenzione e spaccio: sono in carcere al Cerialdo di Cuneo. L’unica donna del gruppo, 54 anni, ha l’obbligo di firma nel Comune di residenza, a Priocca (Cuneo).

