CUNEO. Coronavirus, morto l’ex questore. Aveva 81 anni

E’ morto all’ospedale Maria Adelaide di Torino, dove era ricoverato per le complicanze legate al coronavirus, l’ex questore di Cuneo Paris di Sapio, 81 anni.

Originario di Monteforte Irpino (Avellino) e laureato all’università Federico II di Napoli, era stato questore a Cuneo dal 2003 al 2006.

Aveva lavorato anche alla questura di Torino e alla polizia ferroviaria. Dopo la pensione si era stabilito a Pecetto, sulla collina di Torino. Tante le manifestazioni di stima e cordoglio da parte della polizia e sui social.

“Caro Paris, la cosa che mi rattrista più di tutto è che non sarà possibile salutarti un’ultima volta – scrive su Facebook l’ex questore di Cuneo Giuseppe Pagano -. Lavorare con te è stato un privilegio e un onore. Con te non era possibile litigare, anche quando non eravamo d’accordo. Sei stato un uomo buono, gentile e disponibile ed un Questore sensibile, attento ai problemi del personale, pieno d’iniziativa. Riposa in pace”. Di Sapio, vedovo da anni, lascia il figlio Angelo, notaio a Saluzzo (Cuneo).

