CUNEO. Coronavirus, donna positiva partorisce una bambina.

Positiva al coronavirus, ha partorito una bambina. Per Dogliani, capitale delle Langhe cuneesi famosa per il vino e per la tomba di Luigi Einaudi, la nascita è un “vero e proprio raggio di sole”. Così la definisce l’amministrazione comunale nell’informare che “mamma e piccola stanno bene”.

Il parto all’ospedale di Cuneo, mentre la bisnonna della neonata si trova in quello di Mondovì, anche lei positiva al coronavirus. La famiglia ha fatto sapere all’amministrazione comunale che né la bisnonna né la neo madre sono in terapia intensiva. E non sono neppure intubate.

Commenti