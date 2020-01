CUNEO. Accordo sui lavori dell’ex caserma Musso, a breve l’appalto

“Un altro importante tassello si aggiunge al piano di adeguamento degli istituti scolastici della Granda. Ci abbiamo creduto e lavorato a lungo, ora arrivano i risultati”. Così il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, sull’approvazione dell’accordo di programma da parte della Regione Piemonte per i lavori di sistemazione dell’ex caserma Musso, sede dell’Istituto superiore Soleri-Bertoni di Saluzzo. L’accordo, che completa un iter avviato nel 2006 per rispondere al fabbisogno di aule e creare un unico polo scolastico, verrà sottoscritto nelle prossime settimane e in primavera si partirà con l’appalto dei lavori. “Le scuole sono sempre rimaste una priorità della Provincia – aggiunge la consigliera provinciale delegata Milva Rinaudo -. In quell’anno il fatto di non aver eseguito l’intervento ha portato a una sospensione del finanziamento regionale e delle relative procedure di gara. Ciononostante, la Provincia non si è arresa ed ha continuato a mantenere alta l’attenzione sul problema intervenendo ai vari livelli in modo deciso, tempestivo e tenace fino a riottenere tutte le risorse finanziarie”.

