La Pro loco di Cuceglio, con il patrocinio del Comune, organizza per il prossimo fine settimana la festa patronale di Sant’Eusebio. Si parte giovedì 28 luglio, dalle 21, con la presentazione del libro “La nostra storia” ed il concerto per il 150esimo anniversario della Società Filarmonica “La Fratellanza”. Venerdì 29 luglio, dalle 20, “American Party” con menù alla carta e, a seguire, concerto rock’n’roll dei “Fonzarelli’s”. Sabato 30 luglio, dalle 14, gara di bocce alla baraonda; dalle 20 gran cena di “Fritto misto alla piemontese” al costo di 22 euro (su prenotazione, fino ad esaurimento posti, rivolgendosi a Laura – 3493314898). A seguire concerto dell’orchestra di Maria Ravera. Domenica 31 luglio, dalle 11.15, solenne Santa Messa in onore del Santo Patrono in Chiesa parrocchiale e processione con la banda musicale. A seguire intitolazione e benedizione della panchina Avis in ricordo di Valentino Putto. Alle 17 tradizionale partita di pallone “Vecchie Glorie Canavesane vs Cuceglio oggi e domani”. Alle 20 menù alla carta “Specialità Panzerotti”. Lunedì 1 agosto alle 10 Santa Messa alle Cascine Cuffia con i Priori e la Banda Musicale. Alle 20 menù alla carta “Mari e monti” e a seguire concerto della Shary Band.

