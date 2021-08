Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Cuceglio muove i primi passi verso le elezioni. E lo fa con due candidati a sindaco: Paolo Roffina e Antonio Iuculano.

Paolo Roffina, cucegliese doc, racconta: “La mia famiglia, da parte paterna abita in paese dal 1600”. Ingegnere edile, non ha mai perso i contatti con il suo territorio d’origine dove ha una casa. Ha due figli, Viola e Silvio e come imprenditore si occupa di costruzioni edili, impiantistica e di prodotti ad elevato [...]