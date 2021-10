Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Vittoria di misura per Antonino Iuculano. Il neo eletto sindaco dichiara “La voglia del cambiamento era nell’aria. Il mio avversario ha lavorato molto bene, casa per casa. Invece, per poco, ma ce l’abbiamo fatta. Da domani c’è un grosso lavoro da fare. Il paese in questo momento è spaccato in due. I cittadini non devono trovarsi in difficoltà. Sarò il sindaco di tutti. E 13 voti di differenza sono pochi Vogliamo portare avanti [...]



