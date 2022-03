Si fanno sentire i primi effetti della guerra in Piemonte. È il caso dell’azienda vinicola Tenuta Roletto di Cuceglio-San Giorgio Canavese che si è vista annullare un ordine di 20mila bottiglie di Erbaluce destinate in Russia. Il danno economico è di quasi 70mila euro. Le bottiglie erano destinate alla distribuzione presso una catena di supermercati, ma lo stop all’ordine ha bloccato la vendita. L’annullamento dell’ordine è arrivato pochi giorni prima dell’inizio della guerra. “Avevamo un carico da 20mila bottiglie di Erbaluce pronto a partire per Mosca – spiega Antonino Iuculano, titolare [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.