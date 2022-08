Lutto a Cuceglio e ad Agliè per la scomparsa di Don Bartolomeo Quilico. Don Melino, così come era semplicemente chiamato da tutti, si è spento oggi, all’età di 83 anni.

Originario di Agliè, di cui era stato anche parroco dal 2006 al 2017, don Melino è ricordato soprattutto per aver retto per tanti anni la parrocchia di Cuceglio, dove era arrivato nel 1982.

Don Melino diventa parroco di Cuceglio il 31 ottobre 1982, succedendo a Don Luigi Scarpinello, costretto a interrompere il servizio a causa di una malattia che lo porterà alla morte l’anno successivo.

Stimato e apprezzato dai suoi parrocchiani, in questi trent’anni ha visto entrare in seminario due ragazzi. Si tratta di don Gianmario Cuffia e don Valerio D’Amico. Oltre all’attività svolta a Cuceglio Don Melino per un lungo periodo è stato il segretario di Monsignor Luigi Bettazzi.

Ha insegnato nella Diocesi di Ivrea ai Diaconi Permanenti ed è stato anche membro dell’Ufficio Liturgico.

Dal 1 ottobre 2006 ha assunto la guida della Parrocchia di Agliè, il paese dov’è nato il 30 aprile del 1939.

Ha cominciato come amministratore e dopo qualche mese è stato nominato Arciprete da Monsignor Arrigo Miglio che lo ha confermato alla guida della parrocchia per nove anni.

Attento, riservato, ligio nel suo lavoro. Così lo descrivono amici e parrocchiani. Qualche anno fa la comunità alladiese lo ha festeggiato in occasione del suo 50esimo anniversario di sacerdozio.

Commenti