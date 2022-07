Sono sempre di più le persone che scelgono di vivere le proprie ferie estive su una crociera, per una vacanza da sogno e indimenticabile. Le mete più gettonate sono le destinazioni caraibiche, mediterranee e lungo le coste dell’Europa del Nord.

Una vacanza su una crociera permette di godere di un pacchetto di servizi all-inclusive, come le offerte di Costa Crociere, vivere a pieno i tesori culturali e naturali offerti da ogni singola meta del viaggio.

In questo articolo vedremo quali sono le destinazioni da non perdere per chi vuole vivere la propria vacanza in una delle crociere Nord Europa e quali sono tutti i vantaggi che una crociera può offrire rispetto a una tradizionale vacanza.

Crociere Nord Europa: quali sono le mete più ambite

Le destinazioni dell’Europa del Nord rappresentano una delle scelte per le vacanze in crociera più gettonate, subito dopo le mete mediterranee e caraibiche. Sono adatte a tutti coloro che amano il clima fresco in estate e godere delle innumerevoli bellezze naturali che le capitali del Nord Europa possono offrire.

Città d’arte, cascate incantevoli, montagne maestose e lunghi corsi d’acqua che circondano interi Paesi come la Svezia, la Norvegia e la Danimarca. Le crociere nel Nord Europa si differenziano per la possibilità di svolgere lunghe escursioni in città fatate circondati da numerosi luoghi naturali incontaminati, come i fiordi in Norvegia (patrimonio UNESCO).

Ma non solo, è possibile assaporare il miglior pesce ai mercati di Bergen e godere del fascino antico delle capitali baltiche Tallinn e Riga, con palazzi maestosi, parchi incantati e lunghe piste di ghiaccio dove svolgere l’attività di pattinaggio con il proprio partner, gli amici o la famiglia.

Puoi scegliere tra numerose destinazioni, come la Finlandia, la Germania, la Svezia, la Norvegia, ma anche Regno Unito, Belgio e Olanda. Le partenze variano in base alle mete di destinazione: è possibile partire da Amburgo, Copenaghen o anche dalla Svezia.

Tipologie di crociere più gettonate

La compagnia di navigazione Costa Crociere, da anni leader del settore crociere online, vanta di un ampio ventaglio di destinazioni per vivere la propria vacanza all’insegna del divertimento.

Tra i numerosi itinerari troviamo la più cercata, la crociera nel Mediterraneo, che permette di vivere a pieno numerose città come Venezia, Napoli, Santorini, Barcellona e Tenerife, ma anche le mete più lontane e isolate.

Oltre alle bellissime città del Nord Europa è possibile scegliere una crociera a Dubai e negli Emirati Arabi, per una vacanza all’insegna di una cultura ancora tutta da scoprire e della bellezza araba.

Per gli amanti dell’avventura è possibile scegliere anche un viaggio ancora più incredibile ed emozionante, che permette di fare il giro del mondo in crociera.

Quali sono i vantaggi di una vacanza in crociera

I vantaggi di una vacanza in crociera sono tanti, a partire dalla totale assenza di responsabilità nell’organizzare un viaggio che permette di visitare numerosi luoghi e destinazioni differenti: non c’è bisogno di cercare agenzie di viaggio, ristoranti in cui prenotare in anticipo, hotel e così via.

La crociera offre un pacchetto all-inclusive che permette di godere di tutti i servizi, con un personale perfettamente organizzato e spettacoli di intrattenimento inclusi, basta scegliere il tipo di crociera e il gioco è fatto.

Rispetto ad una vacanza tradizionale, con la crociera si possono usufruire di offerte speciali che spesso comprendono anche il trasporto aereo per raggiungere il luogo di partenza o il pernottamento in hotel.

Grazie a mete sempre più particolari e mozzafiato, con la crociera si possono soddisfare tutti i gusti e visitare località particolari, sempre differenti dalle precedenti. Per chi è sempre di corsa, invece, la crociera è l’ideale per fare una vacanza rilassante e senza pensieri, dedicando il tempo esclusivamente a sé stessi, sorseggiando un cocktail a bordo piscina o ammirando l’immenso oceano che circonda la nave.

