Le crocchette di verdure si possono consumare sia come piatto unico o come aperitivo in versione finger-food. Buone e leggere costituiscono un’ottima alternativa a quelle di carne o pesce. Sono anche un modo sfizioso per far mangiare la verdura ai bambini.

INGREDIENTI:

500g verdure miste già cotte (carote, patate,broccoli,spinaci.)

2 uova

100g parmigiano grattuggiato

40g pangrattato

sale, pepe nero, noce moscata q.b.

PROCEDIMENTO:

Tritare finemente le verdure già cotte precedentemente e metterle in una ciotola capiente. Unire le uova, il formaggio e aggiustare di sale, pepe e una grattata di noce moscata. Amalgamare il tutto e se l’impasto risulta troppo morbido aggiungere un po’ di pangrattato. Formare delle polpettine, passarle nel pangrattato e metterle in una teglia rivestita con la carta forno. Prima di cuocerle versare un filo d’olio e gratinarle per 25min 180°C in forno già caldo.

