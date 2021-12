Crescono i contagi nelle scuole di Settimo, aumentano quindi le classi in quarantena e gli studenti che sono costretti alla Didattica a distanza (Dad). A Settimo Torinese, al momento, (dato aggiornato a venerdì 17 dicembre) ci sono 4 classi in quarantena e 4 classi in attesa di indicazioni nei rispettivi Comprensivi della città mentre 0 classi nelle scuole superiori.

Dal monitoraggio condotto dalla Regione Piemonte, nella settimana dal 6 al 12 dicembre, la situazione del contagio nelle scuole registra un aumento dei focolai e delle quarantene, seppur contenuto rispetto alla totalità delle classi scolastiche presenti [...]