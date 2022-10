Con il mese di ottobre ricomincia l’Università della terza età e del tempo libero. Mercoledì 19 alle 15, nella parrocchiale dell’Assunta, sarà celebrata la messa di apertura dell’anno accademico.

Mercoledì 26 ottobre al Teatro “Angelini” alle 15 si apriranno le iscrizioni (la quota annuale è di 20 euro), e alle 15,30 inizierà la presentazione dei corsi da parte dei docenti.

La prima conferenza è in programma per il 2 novembre, sul tema “Prevenzione delle truffe nei confronti degli anziani”, con la partecipazione dei carabinieri della stazione di Crescentino. Il 9 novembre verranno invece presentati i corsi di ginnastica dolce, yogaterapia, ballo liscio, latino americano e balli di gruppo, a cura di Renzo Cornetti, Daniela Zanero e Alba Tomasello. Mercoledì 16 novembre Cristina De Meglio parlerà del pittore Carlo Levi. Il 23 Alessandro Siciliano parlerà del “Contributo della psicoanalisi in questa epoca faticosa”, mentre il 30 si tornerà a parlare di Carlo Levi, questa volta scoprendone le opere letterarie: relatrice Marilena Vittone.

A dicembre gli appuntamenti saranno tre: il 7 è in programma “Dal tralcio al bicchiere: il viaggio dell’uva”, con Claudio Cavi; il 14 “La tavola delle feste” con Elisa Volta, mentre per il 21 è in programma il consueto intrattenimento musicale “E così viene Natale” a cura di Adriano Matta.

Tutti gli incontri si terranno il mercoledì alle 15,30 al Teatro “Angelini”; per informazioni chiamare lo 0161.833131.

