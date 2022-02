CRESCENTINO. Mille euro chiesti il venerdì, mille euro deliberati il lunedì: e così, in meno di tre giorni (weekend comprso), grazie all’efficientissima Giunta crescentinese presieduta dal sindaco Vittorio Ferrero, l’associazione “I Birichin” presieduta da Andrea Bazzano ha ottenuto dal Comune un contributo per realizzare “Al nòst Carvè”, una mostra di immagini delle Regine Papetta e dei Conti Tizzoni che hanno fatto la storia del Carnevale Storico Crescentinese.

L’esposizione consta di 47 tableaux che in questi giorni vengono appesi ai balconi degli edifici lungo il tradizionale percorso della sfilata dei carri allegorici, sfilata che anche quest’anno non si terrà. Si potrà quindi, passeggiando, giocare a riconoscere coloro che negli anni passati hanno interpretato le due maschere cittadine.

Le immagini vengono appese ai balconi di via Cenna, via Tournon, via De Gregori, via Dappiano, via Bena, via San Giuseppe e piazza Garibaldi, e resteranno esposte dal 19 febbraio al 6 marzo.

L’associazione ha inoltre invitato i commercianti ad addobbare, nello stesso periodo, le vetrine dei negozi con foto ed immagini dei carnevali passati.

I Birichin presenzieranno inoltre con la Regina Papetta (Chiara Zola) ed il Conte Tizzoni (Alessandro Tonon), ancora in carica dal 2020, alla messa di Carnevale che sarà celebrata alle 11 di domenica 20 febbraio dal parroco don Januszt nella parrocchiale dell’Assunta.

