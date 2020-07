CRESCENTINO. Una giostra in piazza e una serata con i negozi aperti. In piazza Vische, sotto la Torre Civica, è stata allestita e funziona dallo scorso fine settimana una giostra per bambini: si tratta della storica “Base spaziale di Paperino” della ditta Zorzi, che ha intrattenuto generazioni di piccoli crescentinesi dal 1946 sino a giorni nostri, senza mai mancare a nessuna delle feste patronali.

Quest’anno, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, anziché in occasione di San Crescentino è stata installata ora e rimarrà operativa tutti i giorni fino a domenica 26 luglio. Ogni tanto, in giorni e orari a sorpresa e a rotazione nel corso delle settimane, i bambini potranno approfittare di giri gratis offerti dal Comune, come è già accaduto sabato in occasione dell’accensione. Giorni e orari delle promozioni saranno annunciati dall’emittente Radio Gran Paradiso.

Per la serata di sabato 25 luglio si sta inoltre organizzando l’evento “Crescentino sotto le stelle”: i negozi del potranno tenere aperto fino a mezzanotte, abbellendo le proprie vetrine e allestendo la propria merce all’esterno, senza alcun costo di plateatico. Nell’occasione si potranno vincere buoni acquisto dell’Ascom e sarà lanciata dal Comune, in collaborazione con gli esercenti locali, l’iniziativa “La spesa sotto casa” che prevede la distribuzione di buoni sconto per acquisti nei negozi crescentinesi.

Commenti