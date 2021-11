CRESCENTINO. In occasione della XVIII Giornata nazionale del Trekking urbano, domenica 14 novembre è in programma una visita guidata sul tema “Quella sana follia di mastro Crescentino Serra”, che nel 1776 spostò il campanile del Santuario della Madonna del Palazzo. Il ritrovo è alle 10 in piazza Caretto, davanti al Municipio; il percorso, di circa 4 km, sui luoghi cittadini che ancora conservano traccia del mastro da muro crescentinese, durerà circa due ore. Informazioni allo 0161.833131.

Commenti