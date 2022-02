CRESCENTINO. La fagiolata del Carnevale 2020 precedette di pochi giorni il primo lockdown per Covid. Ora, dopo due anni, domenica 27 febbraio 2022 grazie agli “Amici della fagiolata” in collaborazione con il circolo Ancos “Mauro Greco” della frazione Campagna e i volontari della Protezione Civile, con il patrocinio e contributo del Comune di Crescentino, torna l’amata manifestazione in piazza Garibaldi, a partire dalle 11. In mancanza della sfilata, che anche per quest’anno è stata annullata, è un modo per tornare a riassaporare il Carnevale.

