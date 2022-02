CRESCENTINO. LISten, l’associazione nata nel 2016 per promuovere l’inclusione tra sordi e udenti, sta per avviare un nuovo corso di sensibilizzazione LIS. I partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi alla Lingua dei Segni Italiana e alla cultura Sorda, grazie a dieci incontri a cura di Alessandra Novelli, linguista e formatrice LIS, e Erica Zani, vicepresidente dell’Associazione LISten e assistente alla comunicazione LIS, che spiega: «Il corso è pensato per tutte le persone che, per motivi personali e/o lavorativi, vogliono acquisire competenze sul mondo della sordità. Uno degli obiettivi dell’iniziativa è garantire il diritto [...]



