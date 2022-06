Luigi Arditi nacque a Crescentino il 22 luglio 1822. Violinista, compositore e direttore d’orchestra, suonò, compose e diresse orchestre in Europa, negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove morì nel 1903. Le sue opere più conosciute sono I briganti (1841), Il corsaro e La spia (1856). Compose inoltre numerose canzoni e valzer cantati, i più popolari dei quali sono Il bacio, Le tortorelle, Se saran rose e Parla!

La città festeggia il bicentenario della sua nascita con un mese di anticipo. Le celebrazioni inizieranno infatti venerdì 24 giugno alle 14, con l’inaugurazione di una mostra allestita dal Circolo Filatelico Numismatico in via Mazzini 49 nei locali dell’ex cartoleria “Coccinella”; alle 18 è in programma una visita guidata alla mostra.

Sabato 25 dalle 16,15 sfilerà per le vie cittadine della Banda Giovani “I Rim-Banditi”. Alle 17 in piazza Caretto inizierà una maratona musicale, con le esibizioni di tre gruppi: Banda Giovani I Rim-Banditi, Noirnoise e Interstellar; la serata si concluderà alle 21 sempre in piazza Caretto, con il concerto della Banda “Luigi Arditi” diretta dal maestro Massimo Sartori. L’esibizione vedrà la partecipazione del soprano Daniela Catalano; la serata sarà presentata da Nadia Refosco, che racconterà la storia di Luigi Arditi. Alle ricerche sul musicista crescentinese ha collaborato anche lo storico locale Mario Ogliaro.

Domenica 26, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21 sarà ancora possibile visitare la mostra in via Mazzini.

La presidente della Banda, Orsolina Zanero, commenta: «Teniamo molto a ricordare Luigi Arditi. E’ stato un grande musicista del nostro territorio. Lo ricordiamo con riconoscenza per la sua arte, che ha donato a tutti noi e che ancora oggi non viene dimenticata».

