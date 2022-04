CRESCENTINO. Giovedì 21 aprile alle 21 al Teatro “Cinico Angelini” l’autrice Enrica Tesio presentarà il suo ultimo libro Tutta la stanchezza del mondo, edito da Bompiani.

L’11 febbraio 2013, «nel cuore di una serata di ordinario delirio tra figli piccoli, lavoro arretrato e incombenze domestiche», dalla tv arriva una notizia stupefacente: il papa si è dimesso. Non è malato, non è in crisi spirituale, è afflitto dalla patologia del secolo, la stanchezza. In quel momento Enrica Tesio si sente «parte di qualcosa di grande e insieme sola in modo assoluto». Perché no, noi non possiamo dimetterci. Noi siamo il popolo del multitasking che diventa multistanching. Siamo quelli che in ogni istante libero “scrollano” pagine social per misurare le vite degli altri, quelli che riempiono di impegni il tempo dei figli per il terrore di non stimolarli abbastanza, quelli che di giorno si portano il computer in salotto per lavorare e la sera in camera da letto per guardare una serie ma intanto rispondere all’ultima mail… quelli che, per riposarsi, si devono concentrare».

L’autrice dialogherà con il padre, Giovanni Tesio, già docente di Letteratura italiana all’Università del Piemonte Orientale.

Commenti