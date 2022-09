L’associazione culturale santhiatese TiArt porta in scena, domenica 18 settembre alle 21 al Teatro “Cinico Angelini”, lo spettacolo Pan, «una favola rivolta a tutti per evidenziare il senso della fine e delle distanze incolmabili. Tra colori e personaggi divertenti si racconta il divario tra vita adulta e infanzia. Crescere equivale a perdere l’innocenza e la spensieratezza che contraddistinguono i bambini; allo stesso tempo significa vivere nel mondo crudo e disilluso dove non si può essere felici per sempre».

Il regista è Fabio Mazzarino, gli interpreti Andrea Mosca, Andrea Pozzo, Giada Gazzera, Ismaela Spinelli, Jenny Carmona, Marta Rossi, Michela D’Amato, Monica Rubin Barazza, Monica Sironi, Riccardo Manchovas, Silvia Leone, Teresa Moncada e Valentina Saiano.

Commenti