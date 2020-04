CRESCENTINO. Tamponi agli operatori delle case di riposo

Sono 35 le persone domiciliate in città che risultano positive al Covid-19. Un bollettino ben peggiore rispetto ai numeri di lunedì scorso, quando i contagi erano appena 13. Numeri in forte crescita, ma riconducibili ai tamponi effettuati al personale sanitario delle case di riposo; pur senza dettagli in merito, è intuibile che l’aumento esponenziale dei casi sia direttamente collegato alla campagna di monitoraggio su oss e operatori, iniziato la scorsa settimana. La direzione della Fondazione Santo Spirito-Borla, intanto, sta «continuando a chiedere con rinnovata insistenza al Sisp e all’Asl To4 un intervento più deciso, sperando di poter presto comunicare l’inizio dei controlli per tutti gli anziani».

Sul fronte del rispetto delle misure di distanziamento sociale, il week-end di Pasqua non ha fatto segnare comportamenti inadeguati sul territorio: le vie cittadine sono rimaste deserte e le forze dell’ordine non hanno registrato assembramenti non consentiti.

Nel frattempo è terminata la distribuzione delle mascherine a tutta la popolazione: ne sono state distribuite 3462, a tutti i nuclei famigliari di Crescentino.

