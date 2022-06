CRESCENTINO. Nella chiesa della Risurrezione in via Bena, sabato 4 e domenica 5 giugno l’associazione “Corretto tracciato”, che raccoglie numerosi appassionati di modellismo ferroviario, esporrà il grande plastico modulare in scala H0 a norme Fremo, già allestito in numerose fiere e in continua evoluzione. Lo si potrà ammirare dalle 10,30 alle 13, dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23. L’installazione è resa possibile grazie alla collaborazione dell’associazione Cmt (Collezioni Mostre Turismo).

