CRESCENTINO. Sagre della rana, panissa, del bollito e del fritto misto al “Settembre Praiettese”

Ha preso il via nello scorso fine settimana, in piazza Garibaldi, la 41a edizione del Settembre Praiettese: due weekend di cibo e musica organizzati dal Gruppo culturale Rione Praiet.

Il primo evento, sabato 5 settembre è stata la 30a Sagra del pesce; alle 21,30 si è potuto assistere al concerto di “Romeo e i Cooperfisa”. La Sagra del pesce è proseguita anche il giorno successivo, domenica 6, sia a pranzo che a cena, e in serata si è tenuto l’evento “Cantando in piazza”. Sempre domenica 6, in mattinata, è stata organizzata la biciclettata “Pedalando con il Praiet”.

La festa riprenderà venerdì 11, con la serata a tema “C’era una volta il West”. Sabato 12, poi, con la “Notte Verde” ci sarà l’imbarazzo della scelta: 27a Sagra della rana, 11a Sagra della panissa e 2a Sagra del bollito. Alle 23 The Tripals suoneranno canzoni dei Beatles.

Infine domenica 13, a pranzo e a cena, 20a Sagra del fritto misto alla piemontese. La festa si concluderà in serata con il concerto della Banda musicale “Luigi Arditi”.

Tavoli e sedie vengono igienizzati dai volontari al termine di ogni consumazione. Le prenotazioni si ricevono presso il negozio Lifredi in corso Roma 58. Informazioni al 370.3273305.

