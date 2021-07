Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CRESCENTINO. Il “Muschin Festival” organizzato dal Comune, iniziato il 21 giugno con la Festa della Musica, prosegue venerdì 9 luglio alle 21 al parco Rita Levi Montalcini con il secondo appuntamento del “Summer Book Festival”, l’evento “Notti nere real crime” organizzato in collaborazione con Grappolo Libri di Acqui Terme: «La realtà è tale che neppure la fantasia più sfrenata potrebbe mai immaginarla». Interverranno Biagio Carillo, colonnello dell’Arma dei Carabinieri e criminologo: con la sua esperienza e la sua penna apre al pubblico una porta sui modelli investigativi efficaci; Andrea Galli, cronista di nera del Corriere della Sera: con la sua capacità narrativa ci porta nel mondo di un killer della ‘ndrangheta diventato il numero uno, il Supremo; Elisabetta Cametti: gattinarese, da vent’anni si occupa di editoria; nel 2013 ha pubblicato il suo thriller di esordio I guardiani della storia.

La sera successiva, sabato 10 luglio, in piazza Caretto è in programma il concerto di Steve Talarico “Renato Zero a modo mio”: la storia vera di un ragazzino che promette a sé stesso che un giorno avrebbe interpretato le canzoni di Renato Zero e riesce finalmente a realizzare il suo sogno.

Sempre da sabato 10, inoltre, sotto la Torre Civica in piazza Vische funzionerà la giostra “Base Spaziale di Zio Paperino” della ditta Zorzi, per bambini fino a 10 anni.

Per sabato 24 luglio è in programma la notte bianca dei saldi “Crescentino sotto le stelle”, con negozi aperti fino a mezzanotte. Confermati anche, dal 20 al 24 agosto, gli eventi per la Festa della Madonna del Palazzo con il luna park in piazza Garibaldi e serate musicali in piazza Caretto. La rassegna si chiuderà l’11 settembre con la “Notte Verde”.

